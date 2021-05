Taka jest na co dzień Wiesława z Sanatorium Miłości. Potrafi zachwycić! [zdjęcia - 30.05.21 r.]

NOWE Bartek ruszył w pierwszy kurs swoją ciężarówką. Miał wypadek. 2 lata po wypadku zmarł

Pan Bartek jeździł tirami wcześniej, ale postanowił sobie kupić ciężarówkę. Wyruszył nią w pierwszy kurs i doszło do wypadku na obwodnicy Szubina. To było w kwietniu 2019 roku. 2 lata trwała walka o życie młodego kierowcy. On tę walkę teraz przegrał.