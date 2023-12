Taka jest prywatnie Martyna Byczkowska, czyli Aniela z "1670". Aktorka zachwyca urodą na ekranie [21.12.23]

"1670" to nowy polski serial komediowy, który można oglądać na platformie Netlix. Serial w komiczny sposób przedstawia polską szlachtę, lecz nie brakuje w nim też odniesień do współczesności. Głównym bohaterem jest szlachcic Jan Paweł - jest to osoba leniwa, próżna i i przekonana o swojej wyższości. Ma żonę Zofię, dwóch synów - Jakuba i Stanisława, a także córkę Anielę. Jest właścicielem części wsi Adamczysze. Jego codzienność kręci się wokół konfliktów rodzinnych i z chłopami.

Serial w satyryczny sposób piętnuje wady polskiej szlachty, ale wskazuje również na przywary, które dziś charakteryzują polskie społeczeństwo.

W serialu w główne role wcielili się Barłomiej Topa (Jan Paweł Adamczewski), Katarzyna Herman (Zofia Adamczewska), Michał Sikorski (Jakub Adamczewski), Michał Balicki (Stanisław Adamczewski) oraz Martyna Byczkowska (Aniela Adamczewska).