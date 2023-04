Taka jest zakładana waloryzacja emerytur w 2025 roku. Wstępna tabela wyliczeń wpływów na konto emerytów

Rok 2023 rokiem rekordowej waloryzacji emerytur. Jak będzie w 2025 roku?

W roku 2023 zanotowano rekordową waloryzację emerytur, dzięki nowelizacji ustawy przyjętej przez Sejm. Seniorzy otrzymują od marca 2023 roku wyższe świadczenia, zwiększone o co najmniej 250 zł. W efekcie, najniższa emerytura została podniesiona do kwoty 1588,44 zł, co stanowi wzrost o 13,8 procent. Jednakże pytanie pozostaje otwarte - jak sytuacja będzie wyglądać w 2025 roku?