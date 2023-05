Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [16.05.23 r.]

W składzie kawy znajdziemy wiele cennych minerałów. To przede wszystkim magnes, fosfor, wapń, potas oraz w mniejszych ilościach - żelazo, sód, nikiel, cynk, miedź, kobalt, chrom, fluor oraz jod. Co ważne znajdziemy w niej także witaminy z grupy B. To sprawia, że według lekarzy i dietetyków picie kawy w ilościach nieprzekraczających trzech filiżanek dziennie, może przynieść pozytywne skutki dla naszego zdrowia.

Kawa obniża poziom stresu, pozytywnie na układ nerwowy, krwionośny, a nawet może zapobiegać lub niwelować objawy chorób starczych np. Alzheimera czy Parkinsona. Dodatkowo przyspiesza metabolizm i poprawia krążenie krwi. Nie każda kawa jednak służy naszemu zdrowiu. Niektórych typów kawy powinniśmy unikać.

