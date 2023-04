Najniższa krajowa w 2023 roku - podwyżki

W roku 2022 najniższa krajowa wynosiła 3010 zł brutto. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna została podwyższona i wynosi 3490 zł brutto. W połowie roku - a dokładnie od 1 lipca - nastąpi kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia: do poziomu 3600 zł brutto. Łącznie będzie to o 590 zł więcej, niż w roku 2022.

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej w ciągu roku to efekt wysokiej inflacji. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynosi co najmniej 5 proc., to ustala się dwa terminy zmiany wysokości płacy minimalnej, a także wysokości minimalnej stawki godzinowej: 1 stycznia i 1 lipca.