Taka ma być rekordowa podwyżka płacy minimalnej 2023. Tyle ma trafiać na konta [6.05.2022] Agnieszka Domka-Rybka Jakub Stykowski

Pensja minimalna brutto wynosi w Polsce obecnie 3010 złotych. Wyliczenia netto są korzystniejsze dla pracownika ze względu na zmiany podatkowe wprowadzone w ramach programu Polski Ład. W galerii wyliczenia dla płacy minimalnej oraz wyższych przykładowych stawek - uwzględniają one przewidywaną roczną różnicę w zarobkach w związku ze zmianami podatkowymi. ▶▶ Pixabay Zobacz galerię (29 zdjęć)

Płaca minimalna w 2023 roku ma wynosić co najmniej 3 416,30 zł brutto miesięcznie. Taką informację podał "Dziennik Gazeta Prawna", komentując, że to będzie o 406,30 zł więcej niż obecnie wynosi najniższe wynagrodzenie w Polsce. Dziś to jest 3010 zł brutto miesięcznie.