Taka ma być waloryzacja emerytur 2024. Podwyżki dla emerytów będą znów duże - mamy prognozowane wyliczenia

Przeprowadziliśmy obliczenia, aby zobaczyć, jak sugerowana waloryzacja wpłynie na wypłaty emerytów, uwzględniając najbliższy rok. Minimalna emerytura, obecnie wynosząca 1588,44 zł brutto, mogłaby wzrosnąć do 1750,30 zł brutto od 1 marca 2024 roku. Wyliczenia zobacz w powyższej galerii.

Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - stanowcza decyzja

Minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów.

Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem - oświadczyła szefowa MRiPS.

Coraz więcej Polaków przyznaje, że raczej nie skorzysta z obniżonego kilka lat temu wieku emerytalnego i po jego osiągnięciu będzie dalej pracować. Twierdzi tak 55 proc. respondentów w badaniu Barometr Polskiego Rynku Pracy firmy Personnel Service. Odsetek ten się zwiększa, rok temu takich odpowiedzi było 50 proc.

Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, co drugi ankietowany deklaruje, że poczeka z przejściem na emeryturę. Cieszy to także rząd, który przygotowuje dodatkowe benefity dla osób pracujących, choć mogących już korzystać z emerytury. Największą motywacją do pracowania dłużej dla większości pytanych w sondach osób jest wzrost przyszłej emerytury za dodatkowe lata pracy.