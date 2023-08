Taką metamorfozę przeszedł Bartas Szymoniak. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił były frontman Sztywnego Pala Azji [10.08.2023]

„5 lat temu świat stanął na głowie pierwszy raz i wywołał lawinę pięknych zdarzeń. Kiedy radość mieszała się z niepewnością i wydawało mi się, że to koniec beztroskiego życia rock"n"rolla...jak bardzo się myliłem. Dzieci i rodzina udowodniły mi, co jest w życiu najważniejsze i czym jest prawdziwe szczęście. Słowo MIŁOŚĆ stało się kluczem do twórczości, dzieci dały speeda do działania, a " Wojownik z miłości" zapewne nie powstałby gdyby nie Gloria, " Powroty", gdyby nie Elenka... Każdy etap życia ma swoje ważne odsłony. Myślę, że ważne jest, aby tych etapów nie przegapiać, dostrzegać sygnały i dać się im ponieść. Nie kalkulować i być wiecznym dzieckiem – napisał na swoim Instagramowym profilu.