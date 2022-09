Taka może być kwotowa waloryzacja emerytur. Te osoby mogą dostać inne świadczenia [29.09.2022 r.]

Taka może być kwotowa waloryzacja emerytur 2023 - lista

"Fakt" sprawdza, co taka propozycja realnie mogłaby dla emerytów z KRUS oznaczać. Prognozowana przez rząd waloryzacja ma wynieść około 13,1 proc. To by oznaczało, że minimalna emerytura KRUS która dziś wynosi 1338,44 zł brutto, wzrosłaby 1523,14 zł czyli o 184,70 zł miesięcznie. Pozostawienie obecnego wskaźnika procentowego oznaczałoby, że podwyżki realnie byłyby dla rolników-emerytów o połowę niższe i wyniosłyby 90-100 zł. Dlatego jeśli rząd wprowadzeni podwyżki kwotowe, mogą wynieść one ok. 200-300 zł miesięcznie.