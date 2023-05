Taka może być waloryzacja emerytur w 2024 roku. Mamy prognozowaną tabelę wyliczeń [12.05.2023]

Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela wyliczeń

Wartość emerytury lub renty po waloryzacji jest uzależniona od wysokości świadczenia przed waloryzacją oraz od wartości wskaźnika waloryzacji. Dzięki temu systemowi emerytalnemu emeryci i renciści otrzymują świadczenia, które są dostosowane do aktualnych warunków gospodarczych i inflacyjnych.

W roku 2023 nastąpiła rekordowa waloryzacja emerytur. Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur, co skutkowało podwyżką świadczeń dla seniorów o co najmniej 250 zł od marca tego roku. Najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł, co oznacza podwyżkę o 13,8 procent.