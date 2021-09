Taka na co dzień jest Kamila z Rolnik Szuka Żony. Dostała najwięcej listów w historii programu [8.09.21]

"Ukończyła rachunkowość i miała być księgową, ale dziś nie żałuje, że tak potoczyły się jej losy. Ma 168 cm wzrostu, blond włosy i zielone oczy. Uwielbia podróżować, bawić się i tańczyć. Lubi postawić na swoim, zawsze mówi to, co myśli, potrafi szybko podejmować decyzje i posiada umiejętność dobrej organizacji czasu. Życiowa optymistka o dobrym sercu, spędzająca wolny czas w gronie przyjaciół. Mężczyzna, którego szuka, to starszy od niej, postawny, wysoki blondyn o szczerym i ładnym uśmiechu. Nie lubi cwaniactwa, popisywania się i nie akceptuje kłamstwa, a jej największym marzeniem jest założenie rodziny", tak została opisana w programie Rolnik szuka żony Kamila.