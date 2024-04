Taka na co dzień jest Natalia Nowakowska. To kandydatka na burmistrza Gąsawy

W 2022 roku była już zastępcą wójta, a od 1 stycznia 2024 r. jest zastępcą burmistrza. Zmiana, przypomnijmy, wynika z nadania Gąsawie praw miejskich.

W jej karierze zawodowej nie brakuje niespodzianek i sytuacji zmuszających do szybkich interwencji.

- Pamiętam pożar lokalu wyborczego w Biskupinie, do którego doszło w 2015 roku. Prowadziłam wówczas, jako urzędnik wyborczy, niemal "z marszu" swoje pierwsze wybory do Sejmu i Senatu RP. Emocje ogromne, zainteresowanie mediów ogólnopolskich, konieczność szybkiej interwencji, zorganizowania nowego lokalu wyborczego i dokończenia głosowania. Z tej sytuacji wyszłam obronną ręką, poradziłam sobie znakomicie. Kiedy nad ranem zawiozłam do Bydgoszczy protokoły głosowania, sędziowie śmiali się, że nie dosyć, że pierwsze wybory, to jeszcze "wejście smoka" - wspomina.