Taka planowana jest waloryzacja emerytur i inne świadczenia w 2024. Zmiany dla emerytów [19.11.2023 r.]

Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy zaproponował zatwierdzenie waloryzacji emerytur i rent 2024 wzrostu wartość emerytur i rent brutto o 12,3 procent. To może być ostatni rok z tak wysoką waloryzacją. Spadek inflacji widoczny jest bowiem w drugiej części obecnego roku, a będzie jeszcze spadać.

Waloryzacja emerytur i rent to odpowiedź na rosnącą inflację. Kwota świadczenia ma odpowiadać bowiem realnej sile nabywczej pieniądza. Podwyższone świadczenia emerytalne i rentowe będą wypłacane emerytom i rencistom od 1 marca 2024 roku.

Mamy prognozowane wyliczenia waloryzacji emerytur netto

Wielu emerytów pyta, czy w związku z wynikiem wyborów parlamentarnych może dojść do zmian w obecnym planie waloryzacji przyszłorocznych świadczeń. Uspokajamy - wprowadzenie waloryzacji procentowej dla emerytów to ustawowy obowiązek.

Przyjęta stawka wzrostu wynosi 12,3 procent, ale ze względu na spadającą inflację w drugiej części roku możliwa jest zmiana tego wskaźnika np. do 11%. Wyższa kwota zapisana jest co prawda w budżecie państwa, ale ostateczne decyzję podejmować będzie nowy rząd. Aby poznać dokładne prognozy dotyczące emerytur w 2024 roku po uwzględnieniu waloryzacji procentowej, zapraszamy do sprawdzenia galerii zdjęć. Tam dokładne wyliczenia dla poszczególnych emerytur.