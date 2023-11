Taka wysokość emerytury da Ci zwolnienie z płacenia abonamentu RTV. Sprawdź swoje świadczenie! [15.11.2023]

Tak na poczcie załatwisz zwolnienie z płacenia abonamentu RTV Zwolnienie z opłat abonamentowych nie następuje z urzędu. Osoby uprawnione muszą w dowolnym urzędzie pocztowym dopełnić formalności. Na miejscu trzeba wypełnić specjalny formularz i oświadczenie, że jeśli stracimy prawo do zwolnienia z opłat, to natychmiast poinformujemy o tym pocztę.

Zwolnione z opłat abonamentowych są osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. Wysokość emerytury brutto nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tak więc emeryt po 60. roku życia, który ma emeryturę niższą niż 3173,08 zł brutto (jest to 50 proc. z kwoty 6346,15 zł – tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2022 roku) i na poczcie dopełni formalności, nie musi płacić abonamentu RTV.

Dokumentami uprawniającymi do zwolnienia z opłat dla seniorów są: dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku.

Takie są kary za niepłacenie abonamentu RTV

Abonament jest naliczany jednorazowo bez względu na to, z ilu urządzeń korzystamy. Co więcej, muszą go opłacać również ci, którzy korzystają z telewizji kablowej, satelitarnej lub platformy cyfrowej. W poniższej galerii zobacz, kogo oprócz emerytur dotyczy zwolnienie z opłat abonamentu RTV.