Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 [20.04.23]

Minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem , dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów.

Takie są aktualne zasady emerytur w Polsce

Do tego tematu odniosła się także prezes ZUS. - Od 1999 r. w Polsce obowiązuje system emerytalny, który opiera się na tym, że emerytura wynika z tego, jak długo pracujemy, ile zgromadzimy kapitału i kiedy przejdziemy na emeryturę. To jest system, który dla państwa, nawet w perspektywie wyzwań demograficznych, jest bezpieczniejszy niż stary system emerytalny, który był bardzo kosztowny - oceniła prof. Uścińska.

Jak dodała, trzeba informować o tym, że należy opłacać składki i kontrolować stan swojego konta emerytalnego. - To będzie później decydowało o wysokości emerytury – ile lat pracujemy, ile uzbieramy kapitału i kiedy przejdziemy na emeryturę - zaznaczyła szefowa ZUS. Podkreśliła, że rynek pracy powinien czerpać z doświadczenia, wiedzy i kompetencji osób w wieku 60 plus.

Taka jest prognozowana waloryzacja emerytur w 2024 roku

W roku 2023 nastąpiła rekordowa waloryzacja emerytur. Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur, co skutkowało podwyżką świadczeń dla seniorów o co najmniej 250 zł od marca tego roku. Najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł, co oznacza podwyżkę o 13,8 procent.