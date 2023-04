Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 [24.04.2023]

Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023 - zobacz!

Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - stanowcza decyzja

Minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem , dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów.

Taka jest prognozowana waloryzacja emerytur w 2024 roku

W roku 2023 nastąpiła rekordowa waloryzacja emerytur. Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur, co skutkowało podwyżką świadczeń dla seniorów o co najmniej 250 zł od marca tego roku. Najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł, co oznacza podwyżkę o 13,8 procent.

Prognozy dotyczące waloryzacji emerytur na rok 2024 wskazują, że seniorzy mogą spodziewać się wzrostu świadczeń o 10,19%. W kolejnym roku, czyli w 2025, waloryzacja ma być już niższa i wynieść 5,77%. Przewidywane podwyżki w kolejnych latach mają być poniżej 5%. Spodziewany jest bowiem spadek inflacji.