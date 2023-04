Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz! [07.04.2023]

Błąd przy płaceniu kartą. Tak można stracić pieniądze!

Warto wziąć potwierdzenie płatności kartą na wypadek, gdyby doszło do jakiegoś błędu w księgowaniu płatności, zwłaszcza przy wyższych sumach. Wówczas jest to dowód dokonania transakcji, który można wykorzystać do wyjaśnienia sprawy w swoim banku. Druk potwierdzenia płatności kartą jest niezbędny do potwierdzenia płatności lub też potwierdzenia jej odrzucenia. Bez tego bank nie uwzględni reklamacji i nie otrzymamy zwrotu pieniędzy.