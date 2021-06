Taki jest domowy przepis na lody ekipy Friza. Oto sprawdzony i szybki przepis [14.06.21]

Lody Ekipy Friza to prawidzy fenomen na polskim rynku. Wiele osób tłumnie ruszyło do sklepów i marketów w poszukiwaniach tych lodów. Z uwagi na niezwykle duże zainteresowanie, czasem po prostu brakuje ich w sklepach. Wiele osób zastanawia się, czy podobne lody można przygotować samemu? Otóż można! Sprawdź domowy przepis na lody zbliżone smakiem do tych od Ekipy Friza. Przepis krok po kroku na kolejnych stronach --->

Pixabay/zdjęcie ilustracyjne