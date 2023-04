Taki jest niezawodny sposób na popękane pięty. Wypróbuj ten prosty trik, a już nie będziesz potrzebować pumeksu [20.04.2023]

Popękane pięty to problem który nasila się wraz z wiekiem, lecz zmagają się z nim również młodzi ludzie. Często przyczyną jest sucha i atopowa skóra oraz różnego rodzaju schorzenia. Zrogowaciała skóra na piętach może być objawem między innymi podwyższonego poziomu cukru, nadwagi, reumatyzmu, różnego rodzaju deformacji stóp np. płaskostopia. Warto również zwrócić uwagę na obuwie, które nosimy (silny lub nieodpowiedni nacisk na stopę).

Taki jest niezawodny sposób na popękane pięty

Najczęściej z problemem popękanych pięt radzimy sobie za pomocą pumpeksów, tarek czy specjalnych pilników. Te jednak działają bardzo płytko i doraźnie. Często są nieskuteczne, a nawet jeżeli suchy naskórek zniknie, to na krótko. Do dyspozycji mamy także drogeryjne preparaty do stóp na bazie kwasów. Z popękanymi piętami możemy jednak poradzić sobie za pomocą domowych metod. Dzięki temu osiągniemy podobny efekt za o wiele mniejsze pieniądze.