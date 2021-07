Taki jest przepis na ogórki małosolne, kiszone, w zalewie miodowej, z kurkumą. Sezon zapraw rozpoczęty!

Ogórki im mniejsze, tym smaczniejsze, bardziej chrupiące. To najlepsza pora, by zabrać się do pracy. A jeśli mamy własne poletka, trzeba pilnować, by nie przerosły. Słoiki gotowe? Zatem zabieramy się do dzieła!

Jak zrobić ogórki małosolne w kamionce lub słoiku?

Przyjmujemy proporcje na 1 kg ogórków średniej wielkości. Składniki do przygotowania ogórków małosolnych:

2 gałązki kopru

3 ząbki czosnku (przecinamy na mniejsze kawałki)

kawałek korzenia chrzanu (ok. 5-6 cm wystarczy)

1,5 l wody

opcjonalnie 2-3 liście wiśni lub porzeczki (opcjonalnie)

sól - 1 czubata łyżka

Jak zrobić ogórki małosolne? Przepis

Zaczynamy od umycia ogórków, które układamy w słoju lub glinianym garnku. Kolejne warstwy ogórków przekładamy koprem, czosnkiem i chrzanem pokrojonym na mniejsze kawałki. Dodajemy liście wiśni/porzeczki, liść chrzanu. Przygotowujemy zalewę - rozpuszczamy łyżkę soli w 1 litrze wody. Wlewamy do słoja wypełnionego ogórkami tak, by były one pod powierzchnią wody.