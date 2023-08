Taki ma być wiek emerytalny 2024. Takie będą zmiany w emeryturach i stawki po waloryzacji [14.08.2023]

Coraz więcej Polaków przyznaje, że raczej nie skorzysta z obniżonego kilka lat temu wieku emerytalnego i po jego osiągnięciu będzie dalej pracować. Twierdzi tak 55 proc. respondentów w badaniu Barometr Polskiego Rynku Pracy firmy Personnel Service. Odsetek ten się zwiększa, rok temu takich odpowiedzi było 50 proc.

Minister rodziny odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów.

Temat emerytur pojawi się także podczas październikowego referendum. Jedno z pytań to: "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?" W spocie PiS przypomniano archiwalne wypowiedzi liderów PO: ówczesnego kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego z debaty telewizyjnej w 2010 roku, który mówił: - Nie ma potrzeby podnoszenia wieku, można stworzyć możliwość wyboru. A także późniejsze ówczesnego premiera Donalda Tuska z 2012 roku: - Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia.