Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [14.07.2023]

Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji

Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - stanowcza decyzja

Na konferencji prasowej minister rodziny Marleny Maląg i prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej padło pytanie, kiedy będzie konieczne podniesienie wieku emerytalnego z powodu niekorzystnych czynników demograficznych. Wprowadzenie takiego rozwiązania rekomenduje Polsce m.in. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem - oświadczyła szefowa MRiPS. Minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów. Coraz więcej Polaków przyznaje, że raczej nie skorzysta z obniżonego kilka lat temu wieku emerytalnego i po jego osiągnięciu będzie dalej pracować. Twierdzi tak 55 proc. respondentów w badaniu Barometr Polskiego Rynku Pracy firmy Personnel Service. Odsetek ten się zwiększa, rok temu takich odpowiedzi było 50 proc.

Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową - lista

Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem.

Emerytury pomostowe to świadczenia okresowe, które przysługują do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Świadczenie jest skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których - wraz z wiekiem - bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom spełniającym warunki wiekowe oraz warunki dotyczące okresów składkowych, nieskładkowych oraz terminów i okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, kobiety muszą mieć skończone 55 lat, a mężczyźni 60.

Taka jest prognozowana waloryzacja emerytur w 2024 roku

W roku 2023 nastąpiła rekordowa waloryzacja emerytur. Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur, co skutkowało podwyżką świadczeń dla seniorów o co najmniej 250 zł od marca tego roku. Najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł, co oznacza podwyżkę o 13,8 procent.

Prognozy dotyczące waloryzacji emerytur na rok 2024 wskazują, że seniorzy mogą spodziewać się wzrostu świadczeń o 10,19%. W kolejnym roku, czyli w 2025, waloryzacja ma być już niższa i wynieść 5,77%. Przewidywane podwyżki w kolejnych latach mają być poniżej 5%. Spodziewany jest bowiem spadek inflacji.

Przeprowadziliśmy obliczenia, aby zobaczyć, jak sugerowana waloryzacja wpłynie na wypłaty emerytów, uwzględniając najbliższy rok. Minimalna emerytura, obecnie wynosząca 1588,44 zł brutto, mogłaby wzrosnąć do 1750,30 zł brutto od 1 marca 2024 roku. Wyliczenia zobacz w powyższej galerii. >> JAKUB STYKOWSKI - ZOBACZ WIĘCEJ MATERIAŁÓW TEGO AUTORA <<