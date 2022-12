Taki przepis na barszcz zdradziła Magda Gessler. Wyjawiła tajemny składnik receptury [2.12.2022]

Barszcz czerwony to znana wszystkim zupa przyrządzana na wywarze z buraków i innych warzyw. Jest to zupa nie tylko bardzo smaczna i pożywna, ale i zdrowa. Buraki bowiem słyną z bogactwa witamin i minerałów. W czerwonym barszczu znajdziemy między innymi witaminy z grupy B, witaminę C, kwas foliowy, żelazo, potas i magnan.

W tradycyjnym przepisie na barszcz czerwony są oczywiście buraki, seler, por, cebula oraz przyprawy: czosnek, liście laurowe, ziele angielskie, sól i pieprz. Istnieje jednak pewien sekretny składnik, który może dodać naszemu barszczu głębi smaku i sprawdzić, że wyjdzie idealny. Zdradziła go sama Magda Gessler.