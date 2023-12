Taki styl ma Agnieszka Woźniak-Starak. Tak się ubiera znana prezenterka i dziennikarka [2.12.2023] ak

Agnieszka Woźniak-Starak to polska dziennikarka, prezenterka radiowa i telewizyjna, osobowość medialna. Znana jest z wielu popularnych programów telewizyjnych, jak "Kawa czy herbata?", "Pytanie na śniadanie", "Dzień dobry TVN". Głośno się o niej zrobiło, gdy doszło do tragicznej śmierci jej męża, Piotra Woźniaka-Staraka, który zginął w wypadku na jeziorze. Agnieszka Woźniak-Starak to piękna kobieta. Ubiera się elegancko i modnie. Jej stylizacje są dopracowane w najmniejszych szczegółach. Zobacz, jaki styl ma Agnieszka Woźniak-Starak i jak się ubiera.