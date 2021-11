Takich owoców i warzyw lepiej nie jeść zdaniem dietetyków. Najlepsze i najgorsze produkty spożywcze na jesień [2.11.21]

Okres jesienny to czas, by do codziennego menu włączyć sezonowe warzywa i owoce. Owoce i warzywa kupowane poza sezonem mogą mieć mniej intensywny smak i zapach a także zawierać więcej szkodliwych substancji chemicznych - pestycydów czy też nawozów sztucznych - azotanów. Wprawdzie nie są one bezpośrednim zagrożeniem dla organizmu, ale spożywane regularnie i w zbyt dużych ilościach mogą niekorzystnie wpływać na stan zdrowia. Produkty sezonowe są również często po prostu tańsze.

Gdy pora roku zmienia się z lata na jesień, tęsknimy za długimi dniami i obfitością kolorowych, świeżych owoców i warzyw uprawianych w ciepłe dni. Pojawia się pokusa, żeby sięgnąć po owoce, które kojarzą nam się mijającym latem, jednak jesień przynosi własny arsenał pysznych produktów sezonowych. Można je łatwo znaleźć w sklepie czy na targu a są pełne składników odżywczych.