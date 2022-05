Takich produktów lepiej nie grillować. Te dania stają się niesmaczne a nawet niebezpieczne na grillu [lista]

Dania z grilla są lubiane i cenione za wyjątkowy smak z nutą dymu. Taki posiłek jest jeszcze bardziej atrakcyjny, gdy przyrządza się go samodzielnie na świeżym powietrzu.Najpopularniejsze potrawy na grilla to karkówka i kiełbasa. Wiele produktów smakuje lepiej z grilla, jednak jest też kilka potraw, których nigdy nie powinno się umieszczać na grillu - ze względów bezpieczeństwa albo ze względu na utratę smaku.Majówka 2022 to tradycyjnie wielkie majówkowe grillowanie. Istnieją jednak potrawy, które lepiej trzymać z dala od rusztów - mogą się przez to stać mniej smaczne albo nawet niebezpieczne dla zdrowia!.Sprawdź teraz w naszej galerii, których produktów lepiej nie grillować >>>>>

Sylwia Penc