Takich produktów nie powinniśmy łączyć z kawą. Może to wywołać nieprzyjemne dolegliwośći [10.05.2022 r.]

Kawa to napój, bez którego większość nie wyobraża sobie poranka. Pobudza, obniża stres i co najważniejsze cudownie smakuje. To jednak także napój, który zawiera kofeinę i niekoniecznie powinniśmy ją łączyć z niektórymi produktami. Sprawdzamy, z czym nie łączyć kawy.

Kawa nigdy nie została zaliczona do zdrowej żywności. Badania przeprowadzone w XIX i XX wieku nie wskazują jednoznacznie, jakie choroby może spowodować. Jak do tej pory nie ma zgody wśród naukowców, co do wpływu kawy na nasze zdrowie.