Takich produktów nigdy nie łącz z kawą! Niektóre mieszanki mogą ci zaszkodzić [lista - 1.02]

Kawa, czyli napój sporządzany z palonych, a następnie zmielonych lub poddanych instantyzacji ziaren kawowca, zwykle podawany na gorąco.

Kawa nigdy nie została zaliczona do zdrowej żywności. Badania przeprowadzone w XIX i XX wieku nie wskazują jednoznacznie, jakie choroby może spowodować. Jak do tej pory nie ma zgody wśród naukowców, co do wpływu kawy na nasze zdrowie.