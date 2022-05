Takich rzeczy nie wolno robić na balkonie. Za takie zachowania możesz dostać mandat [10.05.2022 r.]

Balkon to szczególne miejsce. To tam możemy relaksować się pijąc kawę, a także złapać trochę oddechu szczególnie w rzeczywistości pandemicznej, gdzie wiele aktywności na świeżym powietrzu było zabronionych. Życie we wspólnocie wymaga przestrzegania jej zasad. Sprawdź w naszej galerii, czego nie można robić na balkonie. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

Andrzej Banaś