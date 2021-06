Takich rzeczy nie zakładaj na wesele! Biała sukienka wcale nie jest najgorsza... [lista - 30.06.2021 r.]

NOWE Toyota Yaris Cross. Polska premiera suva segmentu B

1 czerwca ruszyła przedsprzedaż nowego miejskiego SUV-a Toyoty, a do dnia dzisiejszego klienci zamówili już 450 egzemplarzy, z czego 75 procent to hybrydy. Na swoje auta będa musieli jednak poczekać aż do października. Ceny Yarisa Cross zaczynają się od 74 900 zł, wersja hybrydowa kosztuje od 88 900 zł. Czy ten nowy SUV segmentu B podbije nasze serca?