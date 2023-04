Takie atrakcje na majówce 2023 w Biskupinie. Tu archeologia jest na wyciągnięcie ręki! [zdjęcia] OPRAC.: Iwona Góralczyk

Majówka w Biskupinie potrwa od 29 kwietnia (sobota) do 3 maja (środa). W dniach 29 kwietnia 2 maja pokazy zaplanowano w godzinach 10-18, natomiast 3 maja pokazy odbędą się w godzinach 10-17. Jakie atrakcje w tych dniach? O tym na kolejnych slajdach >>> ze zbiorów GP Zobacz galerię (18 zdjęć)

Jak co roku sezon turystyczny w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie rozpoczyna się Archeologiczną wiosną - kilkudniową majówką. To doskonała okazja, by dowiedzieć się czegoś o życiu człowieka w przeszłości, a jednocześnie spędzić czas w rodzinnym gronie czy z przyjaciółmi.