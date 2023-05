Pieniądze to środki płatnicze, którym nadaje się określoną wartość. Pieniądzem jest także saldo na koncie w banku. Choć aktualnie coraz częściej wybieramy płatności bezgotówkowe to banknoty i monety wciąż są w obiegu i codziennie z nich korzystamy.

Narodowy Bank Polski emituje dwa rodzaje banknotów i monet. Pierwsze to banknoty i monety powszechnego obiegu emitowane w wysokich nakładach, funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał. Do tej grupy należą również obiegowe monety okolicznościowe. Drugie to banknoty i monety kolekcjonerskie, emitowane w niskich nakładach, przeznaczone głównie dla krajowych i zagranicznych numizmatyków.

Przeczytaj także: Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty