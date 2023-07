Takie banknoty należy wymienić. Nie czekaj, bo tracą ważność a czasem wartość [18.07.2023]

Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety emitowane przez Narodowy Bank Polski, jeżeli nie są podejrzane co do autentyczności, a ich cechy umożliwiają rozpoznanie wartości nominalnej, w tym banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione, itp., można wymienić na znaki pieniężne nadające się do obiegu w kasie dowolnego banku działającego w Polsce.

Zobacz również: Oto kiedy trzeba wymienić banknoty. Sprawdź, jakie banknoty tracą ważność