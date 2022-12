Takie będą dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów. Zapomniane przelewy ze skarbówki w 2023 roku [30.12.2022 r.] Jakub Stykowski

Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów to "efekt dwukrotnej rewolucji, jaką w tym roku zafundował wszystkim Polakom rząd.Chodzi o Polski Ład oraz poprawkę do reformy podatkowej. W efekcie w ciągu roku dwa razy zmieniano progi podatkowe. Szczegóły wyjaśniamy na kolejnych slajdach naszej galerii.

W 2022 roku doszło dwukrotnie do dużych zmian podatkowych. Chodzi o Polski Ład oraz poprawkę do reformy podatkowej. Nie wszyscy o tym pamiętają, ale w związku z tym do emerytów trafią w 2023 roku dodatkowe pieniądze.