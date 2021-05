Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia nowych emerytur 2022 [28.05.2021 r.]

NOWE Jak Tomek Wilmowski broni Alaski przed Czarną Sotnią

W maju, pewnie ku zaskoczeniu grona czytelników ukazał się kolejny tom przygód Tomka Wilmowskiego, ukończony na bazie notatek zmarłego dwie dekady temu autora. Na przygodowych książkach Alfreda Szklarskiego wychowały się pokolenia Polaków. W nowej powieści mamy do czynienia z Tomkiem innym niż dotychczas: strzela nie do zwierząt, ale do ludzi. Konkretnie do Rosjan.