Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia nowych emerytur 2022 [29.05.2021 r.]

"Patodeweloperka" w Polsce. Nie do wiary, że ludzie płacą miliony, żeby tu zamieszkać [29.05.2021]

"Patodeweloperka" to określenie używane coraz częściej do opisania absurdalnych rozwiązań stosowanych przez deweloperów na nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych. Te przykłady przyprawią Was o ból głowy. Zobaczcie!