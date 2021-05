Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia nowych emerytur 2022 [29.05.2021]

Kolumny kilkudziesięciu rosomaków i moździerzy rak przejadą naszymi drogami. Uwaga kierowcy, bo będą utrudnienia w ruchu

Kilkadziesiąt pojazdów wojskowych w poniedziałek przejedzie drogami powiatu świeckiego do jednostki wojskowej w Grupie koło Grudziądza. A stąd prawdopodobnie we wtorek, ulicami Grudziądza i powiatu grudziądzkiego. To żołnierze jadący na ćwiczenia Dragon 21.