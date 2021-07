Takie będą emerytury w 2022 roku. Te osoby dostaną wkrótce wyższe świadczenie [9.07.21]

Emeryci szczególnie ci z najniższym świadczeniem mogą liczyć na kolejne podwyżki swoich świadczeń. Tradycyjnie w 2022 roku nie zabraknie także powyżej dla każdego seniora! Jaka ona będzie?

Waloryzacja dokonywana jest co roku w marcu. Wtedy emerytury seniorów rosną. Dotyczy ona wszystkich!

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska więc w skali sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc.

