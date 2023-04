Takie będą nowe świadczenia dla seniorów w 2023 roku i kolejnych latach. Nawet 3100 złotych do emerytury [26.04.2023]

W czasie rekordowej inflacji zastrzyk gotówki w postaci trzynastej emerytury bardzo się przydał seniorom. Pieniądze w większości przypadków zostały jednak wydane na bieżące potrzeby. Emeryci liczą, że na tym wsparcie dla nich w tych trudnych czasach się nie skończy.

Już niedługo Sejm ma zająć się projektem ustawy, dotyczącym wprowadzenia na stałe czternastych emerytur. Wypłaty będą realizowane na nieco innych zasadach, które mają obowiązywać już od tego roku.

- Ten projekt (dotyczący 14. emerytur przyp. red.) jest elastyczny. Zakładamy elastyczność co do wysokości 14. emerytury. A więc skoro to jest ustawa i świadczenie już na stałe wypłacane seniorom, to zakładamy, że 14. emerytura to będzie minimum, minimalna emerytura – czyli rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa i będzie o tym decydowała Rada Ministrów swoim rozporządzeniem. Co do wypłaty też zakładamy taką elastyczność – będzie to druga połowa roku, a Rada Ministrów swoim rozporządzeniem podejmie konkretną datę" – wyjaśnia Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.