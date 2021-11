Takie będą nowe zasady przeliczania emerytur. Ważne zmiany dla dorabiających emerytów! [15.11.21 r.]

O nowego roku dorabiający emeryci będą mieli mniej możliwości przeliczania świadczeń. Jak jest teraz? Dorabiający emeryci, których emerytura była wyliczona według starych zasad (czyli z uwzględnieniem lat składkowych i nieskładkowych, z ustaleniem wskaźnika wysokości podstawy wymiaru) mogą co kwartał składać do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury. Regulują to artykuły 110 i 110a Ustawy o emeryturach i rentach z FUS.