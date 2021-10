Takie będą opłaty za abonament RTV 2022 - stawki. Zobacz, ile zapłacisz od stycznia [27.10.21]

Koncert charytatywny dla chorej na nowotwór bydgoszczanki, mamy sześciorga dzieci [zdjęcia]

Nowotwór piersi z przerzutami do wątroby - ta diagnoza przewróciła do góry nogami życie 33-letniej Magdy Sobeckiej i jej wspaniałej rodziny. By pomóc mamie...