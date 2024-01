Takie będą raty kredytów w 2024 roku. Zobaczcie ile teraz kosztuje kredyt hipoteczny [23.01.2024]

Kata kredytu hipotecznego to wiele składowych, poza spłacaniem zaciągniętego długu są także odsetki, ubezpieczenia czy marża dla banku. Niestety dla wielu to i tak jedyna szansa na własne mieszkanie, choć zwykle przez 20 czy 30 lat muszą oddać nawet 3 razy tyle co pożyczą.

Koniecznie przeczytaj: Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz

W perspektywie najbliższych dni eksperci nie spodziewają się obniżenia rat kredytów. Najwcześniej jakiś dobrych wiadomości kredytobiorcy mogą spodziewać się na wiosnę. Wielu analityków mówi że na koniec roku będzie można liczyć na nieco niższe raty. Dobra wiadomość z tego to, że nie spodziewają się podwyżek. Z jednym małym zastrzeżeniem.