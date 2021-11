Takie będą rewolucyjne zmiany w zwolnieniach lekarskich w 2022. Ubezpieczeni symulanci bez "L-4" i zasiłku [16.11.21]

- Okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, kiedy można pobierać chorobowe - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - Wlicza się do niego wszystkie zwolnienia lekarskie, między którymi nie ma przerw, niezależnie od tego, co nam jest. Ponadto to również okresy zwolnień, które dotyczą tych samych chorób, gdy przerwa między nimi wynosi do 60 dni.