Takie będą wrześniowe emerytury razem z czternastką. Mamy wyliczenia netto na rękę [28.05.2024 r.]

Czternasta emerytura 2024 - znamy termin wypłat

Po wypłaceniu trzynastej emerytury w 2024 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne świadczenie dla seniorów. Czternasta emerytura ma być wypłacona razem z wrześniowym przelewem, co dla wielu emerytów oznacza podwójny zastrzyk gotówki.

Jesienią tego roku, emeryci mogą spodziewać się wyjątkowego wsparcia finansowego. Informacje, które uzyskaliśmy bezpośrednio od resortu rodziny, wskazują, że plany wypłaty czternastej emerytury są już ustalone. Świadczenie to ma trafić do seniorów w tym samym terminie co w roku poprzednim, co oznacza, że pierwsze przelewy ruszą jeszcze w sierpniu, a większość we wrześniu.