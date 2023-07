Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [30.07.2023 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Z zewnątrz praca nauczyciela wydaje się być idealna, jednak poznając jej specyfikę ma ona swoje plusy i minusy, a dodatkowo na nauczycielach ciąży jeszcze wielka odpowiedzialność za młodego człowieka.Jakie zarobki otrzymują nauczyciele? Sprawdźcie na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (16 zdjęć)

Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli.