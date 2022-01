Takie będą zasady bonu na dekoder do telewizji naziemnej. Niektórzy obawiają się dodatkowych opłat abonamentu RTV [4.01.2022 r.]

Wkrótce w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej - z obecnego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. Nowa telewizja cyfrowa to możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby programów telewizyjnych, w jeszcze lepszej jakości obrazu (HD/UHD).

Dla części gospodarstw domowych – tych, które odbierają wyłącznie bezpłatną naziemną telewizję cyfrową (nie korzystają z telewizji kablowej lub satelitarnej), zmiana standardu będzie się wiązać z koniecznością wymiany telewizora na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego telewizora w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Sprawa dotyczy ponad 2 milionów gospodarstw w naszym kraju. Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je – w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera. Co jeszcze trzeba wiedzieć o zmianach w telewizji naziemnej w 2022 roku? Zobacz szczegóły w naszej poniższej galerii.