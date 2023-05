Takie będą zasady nowego 800 plus na dziecko. Zobacz od kiedy i dla kogo waloryzacja 500 plus [19.05.23]

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedzielę po konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”, że świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł, wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a także, że planowane jest zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

800 plus - od kiedy i dla kogo? Oto zasady przyznawania świadczenia

Szefowa MRiPS odnosząc się do tych zapowiedzi przekazała na Twitterze, że program "Rodzina 500 plus" zmienił sposób patrzenia na rodzinę. "To wyjątkowa inwestycja" – zaznaczyła.

Przekazała, że od przyszłego roku zwiększy się kwota wsparcia, ale inne zasady przyznawania świadczenia zmianie nie ulegną. "To kolejne wsparcie dla polskich rodzin" – stwierdziła.

W wypowiedzi dla TVP Info minister Maląg wskazała, że "Rodzina 500 plus" jest programem powszechnym, co – jak oceniła - jest jego siłą, a zmiana wysokości świadczenia to "historyczna wiadomość". O zasadach przyznawania 800 plus na dziecko piszemy także w naszej galerii.