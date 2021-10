Takie będą zmiany w 500 plus w 2022 roku! To musisz wiedzieć o zmianach w programie [14.10.21]

500 plus to najpopularniejszy program prorodzinny w naszym kraju. Skorzystać z niego mogą rodzice i opiekunowie dzieci do 18. roku życia. To duża pomoc dla rodzin z dziećmi. W 2022 roku szykują się jednak duże zmiany w programie 500 plus. Nadal będzie wypłacany i nadal konieczne będzie złożenie wniosku, jednak szykują się spore zmiany, o których warto pamiętać! Jakie to zmiany? Sprawdźcie na kolejnych zdjęciach >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne