Takie błędy kończą egzamin na prawo jazdy. Oto najgorsze błędy - po tym egzamin praktyczny zostanie przerwany [8.12.2023]

Egzamin na prawo jazdy może zostać zakończony jeszcze przed wejściem do samochodu - w momencie nieprawidłowego wskazania świateł lub czynności kontrolno–obsługowej, czyli przez pomylenie zbiorników w komorze silnika. Egzaminator od razu przerwie egzamin na prawo jazdy, jeśli nie zostaną zapięte pasy bezpieczeństwa.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku odnośnie osób egzaminowanych w procesie nabywania uprawnień do kierowania pojazdami stwierdzono, że osoba odbywająca go ma prawo do popełnienia jednego błędu podczas każdego zadania egzaminacyjnego. Jednocześnie każdy egzamin na prawo jazdy może zostać przerwany nawet po jednokrotnym błędzie, jeśli stworzył on szczególne zagrożenie dla innych. Można je popełnić na placu manewrowym i podczas jazdy w ruchu ulicznym.