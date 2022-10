Takie błędy popełniamy najczęściej, piekąc biszkopt. Zobacz - przez to ciasto nie jest puszyste i opada [17.10.2022] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Takie błędy popełniamy najczęściej, piekąc biszkoptBiszkopt to lekkie, puszyste ciasto, które często stanowi podstawę tortów lub ciast z galaretką. Może występować również w postaci małych babeczek wypiekanych w niewielkich, specjalnych foremkach.Sprawdzonych przepisów na dobry biszkopt jest sporo i zwykle wydają się one dość szybkie i proste. Okazuje się, że podczas pieczenia biszkoptu można popełnić błędy, które doprowadzają do pogorszenia smaku. Przez to biszkopt wiele traci - staje się suchy, opada, nie jest puszysty, lekki i apetyczny.Jest wiele błędów, które można popełnić, piekąc biszkopt. Oto błędy, które popełniamy najczęściej. Zobacz je teraz na kolejnych slajdach >>>>> Piotr Warczak Zobacz galerię (13 zdjęć)

